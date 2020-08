Esplosione Beirut, l’esperto: “Altro che nitrato di ammonio, era un deposito di armamenti”



Danilo Coppe, fra i più importanti esperti di esplosivistica in Italia, a Fanpage.it: “Quello per me era un deposito di armamenti, non c’entra il nitrato di ammonio, che di solito fa del fumo giallo mentre lì si vede arancione e rosso. Inoltre se fossero state 2.700 tonnellate voleva dire più di 100 container di nitrato di ammonio. E 100 container non esplodevano in simultanea così, perchè il nitrato di ammonio da solo se ne sta bravo”

Continua a leggere



Danilo Coppe, fra i più importanti esperti di esplosivistica in Italia, a Fanpage.it: “Quello per me era un deposito di armamenti, non c’entra il nitrato di ammonio, che di solito fa del fumo giallo mentre lì si vede arancione e rosso. Inoltre se fossero state 2.700 tonnellate voleva dire più di 100 container di nitrato di ammonio. E 100 container non esplodevano in simultanea così, perchè il nitrato di ammonio da solo se ne sta bravo”

Continua a leggere

Continua a leggere