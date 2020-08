Esplosioni a Beirut, feriti due militari italiani: altri soldati sono in osservazione sotto choc



Due militari italiani sono rimasti feriti in seguito alle terribili esplosioni avvenute questo pomeriggio a Beirut. I due soldati non sarebbero in gravi condizioni: altri militari sono sotto osservazione perché in stato di choc. Fanpage.it ha potuto ascoltare il messaggio inviato da uno dei feriti ai commilitoni: “Vi preghiamo di non mandare più messaggi, stiamo bene, stiamo bene fortunatamente. Ringraziamo Dio”.

Continua a leggere



Due militari italiani sono rimasti feriti in seguito alle terribili esplosioni avvenute questo pomeriggio a Beirut. I due soldati non sarebbero in gravi condizioni: altri militari sono sotto osservazione perché in stato di choc. Fanpage.it ha potuto ascoltare il messaggio inviato da uno dei feriti ai commilitoni: “Vi preghiamo di non mandare più messaggi, stiamo bene, stiamo bene fortunatamente. Ringraziamo Dio”.

Continua a leggere

Continua a leggere