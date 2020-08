Esselunga richiama barrette proteiche per rischio salmonella



Esselunga ha annunciato l’immediato ritiro dagli scaffali dei suoi negozi di una serie di lotti di barrette proteiche per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. In particolare il richiamo si è reso necessario a seguito di alcuni controlli che hanno evidenziato il sospetto di presenza di salmonella.

