Evan, c’era sangue anche nella culla, la mamma in lacrime: “Io plagiata dal mio compagno”



Si dichiara innocente Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan Lo Piccolo, il bimbo di 21 mesi morto a causa delle lesioni subite in varie parti del corpo e per il quale la procura indaga madre e compagno di questa per i reati di maltrattamenti in famiglia e omicidio. Per la donna a picchiare il bimbo è stato sempre il compagno in sua assenza.

