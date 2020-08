Evan, il bimbo di 2 anni morto a Modica. Picchiato dal compagno della madre, lei non l’ha fermato



Evan, il bambino di 21 mesi che lunedì è morto all’ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, dove era arrivato in condizioni disperate e con lividi su tutto il corpo, sarebbe stato ucciso dalle violenze che gli sono state inflitte dal convivente della madre, violenze alle quali la donna non si sarebbe opposta in nessun modo.

