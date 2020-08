Fabio Volo riabbraccia Johanna Maggy, ma il loro il matrimonio sarebbe finito



Nonostante dalla coppia non sia arrivata nessuna conferma, l’ipotesi del loro amore arrivato al capolinea sembra essere sempre più concreta. Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy non starebbero più insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti, per il bene dei due loro figli, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi. Dopo un viaggio in Islanda con la mamma, Sebastian e Gabriel tornano con il papà, pronti per una vacanza in camper alla scoperta delle bellezze italiane.

Continua a leggere



Nonostante dalla coppia non sia arrivata nessuna conferma, l’ipotesi del loro amore arrivato al capolinea sembra essere sempre più concreta. Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy non starebbero più insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti, per il bene dei due loro figli, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi. Dopo un viaggio in Islanda con la mamma, Sebastian e Gabriel tornano con il papà, pronti per una vacanza in camper alla scoperta delle bellezze italiane.

Continua a leggere

Continua a leggere