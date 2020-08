Famiglia, pronto l’assegno unico: come funzionerà il bonus universale per chi ha figli



Il governo punta a introdurre l’assegno unico e universale con la prossima legge di Bilancio: si tratterebbe di una misura che tiene insieme tutti i bonus e le detrazioni attualmente esistenti per le famiglie con figli a carico. Per mettere in campo questa misura, però, servono risorse aggiuntive da stanziare con la manovra.

