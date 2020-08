Federico Fashion Style: “Sono andato al mare con la febbre, colpa del sierologico negativo”



In un nuovo video il noto hair stylist Federico Lauri, trovato positivo al coronavirus al rientro dalle vacanze, spiega di essere stato tratto in inganno dal test sierologico fatto in Sardegna e risultato negativo: “Pensavo fosse una febbre di gola”. Nonostante abbia viaggiato probabilmente febbricitante sul traghetto del ritorno, si dice convinto di aver operato in sicurezza: “Massima attenzione e tampone immediato all’arrivo”.

