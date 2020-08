Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone in Sardegna: “Stiamo bene, qui c’è aria un po’ pesante”



Il rapper racconta su Instagram come lui, sua moglie e il figlio, nonché gli amici ospiti in Sardegna durante le vacanze si siano siano sottoposti al tampone, risultando negativi. “Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati – ha aggiunto – ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo”.

