Fermo, scopre che il figlio è andato a rubare: padre lo carica in auto e lo porta in Questura



Dopo aver scoperto che il giovanissimo figlio aveva partecipato insieme a un amico a un furto in un appartamento il padre l’ha obbligato a salire in macchina e l’ha accompagnato in Questura, a Fermo. Prima però ha imposto al ragazzo di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

Continua a leggere



Dopo aver scoperto che il giovanissimo figlio aveva partecipato insieme a un amico a un furto in un appartamento il padre l’ha obbligato a salire in macchina e l’ha accompagnato in Questura, a Fermo. Prima però ha imposto al ragazzo di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

Continua a leggere

Continua a leggere