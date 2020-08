Ferragosto blindato, divieti in tutta Italia: spiagge chiuse di notte e stop a vendita alcolici



Sarà un Ferragosto in tomo minore quello che attende tanti ragazzi italiani: in tutta la Penisola le amministrazioni locali, per contenere i contagi da Covid-19, hanno vietato i falò e le feste in spiaggia, disponendo il divieto di ‘bivacco’ e assembramenti. Alcuni arenili saranno chiusi nella notte tra 14 e 15 agosto.

