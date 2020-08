Finiscono le vacanze di Barbara d’Urso: “Conto alla rovescia, si torna al lavoro” dal 7 settembre



Stanno per terminare le vacanze di Barbara d’Urso in Toscana, località scelta quest’anno dalla conduttrice che ha scelto di restare in Italia. “Conto alla rovescia” scrive nella didascalia di una foto postata su Instagram in cui annuncia di stare per tornare al lavoro. Tornerà in onda a partire dal 7 settembre con la nuova edizione di Pomeriggio5. A distanza di qualche giorno riprenderanno Live – Non è la D’Urso e Domenica Live.

