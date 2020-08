Flavio Briatore dopo il ricovero: “Non so se sono positivo al Coronavirus, ho una prostatite”



Flavio Briatore parla delle sue condizioni di salute al Corriere della Sera dopo il ricovero al San Raffaele di Milano: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato in ospedale. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”

