Flavio Briatore positivo al Coronavirus, sarà dimesso domani: “Terapia in isolamento domiciliare”



Flavio Briatore sarà dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da lunedì scorso. L’imprenditore, risultato positivo al tampone per Coronavirus, continuerà la terapia in isolamento domiciliare: “Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina – consentono al paziente di continuare la terapia” lontano dal nosocomio.

