Flavio Briatore pubblica su Instagram una sua foto dal letto di ospedale, poi la elimina



Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram un selfie scattato dal letto dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da lunedì scorso. La foto dell’imprenditore 70enne, in cui compare con tanto di mascherina ma sorridente e tranquillo, è però stata rimossa pochissimi minuti dopo e al momento non è più disponibile ma tanto è bastato per rassicurare i suoi fan.

