Focolaio Covid al Billionaire, si cercano tremila clienti: “Ma molti hanno lasciato nomi falsi”



Si allargano i controlli dopo gli oltre sessanta casi di positività al Coronavirus collegati al Billionaire di Porto Cervo, tra cui il proprietario Flavio Briatore: il locale ha consegnato il registro con le generalità dei clienti che hanno lo hanno frequentato nelle prime settimane di agosto, ma non sarà facile rintracciarli perché molti hanno lasciato nomi falsi. Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti Covid del Nord Sardegna: “Serve protocollo per il rientro in sicurezza dei positivi nelle regioni di residenza”.

