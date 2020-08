Focolaio Covid in Salento dopo positività cardiologo: presentato esposto in Procura



Si è concluso con un esposto in Procura e una segnalazione da parte dell’Asl di Lecce all’Ordine dei Medici il caso del cardiologo risultato positivo al Coronavirus che avrebbe dato vita a un piccolo focolaio in Salento dopo che 25 persone a lui connesse sono risultate positive: l’uomo che ora si trova ricoverato in ospedale avrebbe infatti continuato a visitare pazienti nonostante avesse già mostrato dei sintomi e avesse così chiesto il tampone, poi risultato positivo.

