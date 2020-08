Focolaio tra migranti nell’ex caserma di Treviso, 244 positivi. Zaia: “Eliminare queste strutture”



Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più. All’ex Caserma Serena di Casier tra migranti e operatori si contano 244 casi di Covid-19. Il governatore Zaia: “Strutture non soltanto fuori dalla storia e dalla realtà, ma lo sono ancora di più da un punto di vista sanitario perché aggregazioni del genere non sono in linea con le norme anti-coronavirus”.

