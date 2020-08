Frammenti di vetro nella salsa di soia, Ministero annuncia immediato richiamo dal mercato



Ad essere interessati dal richiamo questa volta sono una serie di lotti di salsa di soia prodotta in Olanda e venduta anche in Italia in bottigliette di vetro. Il richiamo è stato disposto volontariamente a scopo precauzionale dal produttore a causa di una possibile presenza di frammenti di vetro finiti nella salsa.

