Francesca Cipriani si spoglia in strada per il calendario, un vigile ferma tutto: “Voleva multarmi”



La showgirl racconta la disavventura al settimanale Nuovo, che ha immortalato la scena di un vigile mentre fermava gli scatti in strada, vicino a una balla di fieno: “Qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine. E’ arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno”.

