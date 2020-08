Francesco Facchinetti, la foto delle nozze: “Ho sposato mia moglie per la seconda volta”



Su Instagram il produttore ha pubblicato la foto insieme alla moglie Wilma in abito bianco. La coppia, già sposata nel 2014 con rito civile, ha celebrato di nuovo le nozze lo scorso luglio. L’evento è stato seguito da Real Time, perché entrambi sono protagonisti della serie tv “The Facchinettis”, sulla loro vita familiare. Nel 2015 hanno rimandato i festeggiamenti per l’arrivo di Lavinia, secondogenita nata un anno e mezzo dopo Leone, come spiega Lady Facchinetti: “A luglio una mini festa solo per noi”.

