Funerali di Evan, l’ultimo addio al piccolo nel giorno dell’interrogatorio della madre



L’ultimo addio al piccolo Evan Lo Piccolo con i funerali oggi a Rosolini dove è stato proclamato il lutto cittadino. Nella tessa giornata si presenterà davanti al giudice per la conferma del fermo la madre Letizia Spatola, in carcere col compagno con le accuse di di maltrattamenti in famiglia e omicidio.

Continua a leggere



L’ultimo addio al piccolo Evan Lo Piccolo con i funerali oggi a Rosolini dove è stato proclamato il lutto cittadino. Nella tessa giornata si presenterà davanti al giudice per la conferma del fermo la madre Letizia Spatola, in carcere col compagno con le accuse di di maltrattamenti in famiglia e omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere