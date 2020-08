Gabriel Garko furioso: “Una persona insulta e minaccia spacciandosi per me, pronto a denunciare”



Gabriel Garko è furioso. L’attore ha appreso che una persona si sarebbe spacciata per lui sui social e non avrebbe esitato a minacciare e insultare altri utenti. Il quarantottenne non ci sta e dopo aver parlato pubblicamente dell’accaduto, si è detto pronto a sporgere denuncia: “È una persona lobotomizzata e senza una vita”.

Continua a leggere



Gabriel Garko è furioso. L’attore ha appreso che una persona si sarebbe spacciata per lui sui social e non avrebbe esitato a minacciare e insultare altri utenti. Il quarantottenne non ci sta e dopo aver parlato pubblicamente dell’accaduto, si è detto pronto a sporgere denuncia: “È una persona lobotomizzata e senza una vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere