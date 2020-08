Gaffe “inaccettabile” della Regione Piemonte: invia 45mila voucher scuola, ma non ci sono i soldi



In Piemonte 45.000 famiglie hanno ricevuto una comunicazione che assicurava loro di essere entrati nella graduatoria per ottenere il voucher scuola, ma quella mail era stata inviata per errore da un funzionario. Prima la buona notizia, dunque, e poi la beffa: “A causa di un errore tecnico nella trasmissione dati da parte di Regione Piemonte, siamo spiacenti di dover sospendere l’attribuzione dei voucher scuola fino a nuova comunicazione”.

