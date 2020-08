Gallipoli, noti rapper lanciano sedie e tavolo dall’hotel: “Foglio di via per tre anni ma torneremo”



Notte brava per due giovanissimi rapper che, in tour in Puglia, sono stati denunciati per il disturbo della quiete pubblica in un hotel di Gallipoli. Si tratta di Mambolosco Sugo e Nardi Sugo. I due di rientro in albergo da una serata in discoteca hanno iniziato ad urlare, bussare alle porte degli altri ospiti e non contenti hanno lanciato delle sedie e un tavolino dalla loro stanza. La polizia è intervenuta e il questore di Lecce ha previsto il Daspo per tre anni. Uno dei rapper ha così commentato: “Brutta storia, ma noi faremo ricorso e torneremo”.

