Genova: 28enne uccide padre a colpi di matterello, genitore era stato allontanato da casa



La vittima, un uomo di 62 anni, infatti da qualche tempo non abitava più con i figli e la moglie perché sottoposto dal giudice all’allontanamento dalla casa familiare per precedenti accuse di maltrattamenti in famiglia. Proprio questo fatto sarebbe alla base della tragedia. Avrebbe insistito con figli per fargli ritirare la denuncia e sarebbe nata una lite.

