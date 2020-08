Genova, disperso in mare dopo un bagno notturno. Lo cercano decine di soccorritori ma lui è al bar



Un uomo di 44 anni questa notte si è tuffato in mare per un bagno con un amico. Alcuni testimoni hanno visto uscire dall’acqua solo uno dei due e hanno dato l’allarme: decine di soccorritori, compresi sub ed elicotteri, si sono messi alla ricerca del disperso che tuttavia era beatamente seduto al tavolo di un bar.

Continua a leggere



Un uomo di 44 anni questa notte si è tuffato in mare per un bagno con un amico. Alcuni testimoni hanno visto uscire dall’acqua solo uno dei due e hanno dato l’allarme: decine di soccorritori, compresi sub ed elicotteri, si sono messi alla ricerca del disperso che tuttavia era beatamente seduto al tavolo di un bar.

Continua a leggere

Continua a leggere