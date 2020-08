Genova, in due rapinano un 61enne in scooter, ma il motorino era già rubato: tutti denunciati



L’insolito episodio a Genova dove sia i rapinatori sia la vittima sono stati infine denunciati dagli agenti. I due giovanissimi soggetti, un 18enne e un 19enne, sono stati fermati con la refurtiva in mano e quindi arrestati con l’accusa di rapina in concorso mentre la vittima della rapina denunciata per il reato di furto aggravato.

