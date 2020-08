Genova, scomparso Paolo Balocco, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”



“Aiutateci a ritrovarlo”. Questo l’appello dei familiari di Paolo Balocco, cinquantacinque anni, scomparso da Genova, in zona ospedale Gaslini, dove lavora per una ditta di manutenzione e dove era andato proprio a svolgere il suo lavoro. Sono trascorse ventiquattro ore da quando è stato visto l’ultima volta. Paolo non ha con sé il cellulare.

Continua a leggere



“Aiutateci a ritrovarlo”. Questo l’appello dei familiari di Paolo Balocco, cinquantacinque anni, scomparso da Genova, in zona ospedale Gaslini, dove lavora per una ditta di manutenzione e dove era andato proprio a svolgere il suo lavoro. Sono trascorse ventiquattro ore da quando è stato visto l’ultima volta. Paolo non ha con sé il cellulare.

Continua a leggere

Continua a leggere