Genova, sospetto caso di Covid su un traghetto arrivato da Barcellona: bloccati 470 passeggeri



Sono ore di tensione quelle che stanno vivendo i passeggeri del traghetto Majestic della GNV salpato ieri da Barcellona e attraccato stamattina al porto di Genova: a bordo infatti è stato individuato un sospetto caso di Covid-19, un marittimo che è stato preso in carico dal personale sanitario per essere sottoposto a tampone. Nel frattempo, però, le più di 470 persone a bordo non sono potute scendere dalla nave.

