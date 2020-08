Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con salvagente e cima”



La stilista ex volto di Temptation Island continua a raccontare ai suoi follower la lotta alla sclerosi multipla che le è stata diagnosticata due anni fa, senza mai perdere coraggio e positività. In vacanza in barca con il marito Davide Tresse, si mostra in acqua, costretta a usare un salvagente: “Non riesco a controllare il mio corpo in mare aperto ma Davide non me lo fa pesare”.

