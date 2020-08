Giada Giovanelli sanguina dal naso: “Ecco mio padre, mi sono rotta di starmene zitta”



Giada Giovanelli si è mostrata sanguinante in una storia su Instagram e ha accusato suo padre: «Ecco mio padre». E ancora: «Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose». Choc tra i fan della ragazza, ex Temptation Island.

Continua a leggere



Giada Giovanelli si è mostrata sanguinante in una storia su Instagram e ha accusato suo padre: «Ecco mio padre». E ancora: «Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose». Choc tra i fan della ragazza, ex Temptation Island.

Continua a leggere

Continua a leggere