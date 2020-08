Gianluca Grignani sul presunto matrimonio finito: “Non ho parlato perché sono un padre, ora querelo”



Gianluca Grignani rompe il silenzio sul presunto matrimonio finito con Francesca Dall’Olio. Su Instagram, l’artista risponde con un messaggio molto chiaro: “Sono stato in silenzio per il mio lavoro ma per gestire anche al meglio la mia situazione personale, perché sono un padre!”. E annuncia querele: “Ho demandato tutto ai miei avvocati”.

