Gianni Sperti sempre più biondo: “Avevo bisogno di cambiare, cancellare un passato scomodo”



Gianni Sperti ha cambiato di nuovo look. L’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di modificare il suo aspetto, diventando biondissimo, come mostra la sua ultima foto pubblicata sui social. L’ex ballerino, infatti, ha dichiarato di aver assecondato la sua natura sempre in movimento e desiderosa di novità, soprattutto dopo un lungo periodo difficile da elaborare.

