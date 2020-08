Giardini Naxos, scoperto cadavere in mare: era incastrato tra gli scogli



Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in mare a Giardini Naxos, in provincia di Messina, incastrato tra gli scogli, e recuperato da guardia costiera e sommozzatori dei vigili del fuoco a pocha distanza dal porto. Ancora ignota l’identità della vittima per scoprire la quale sono al lavoro gli inquirenti.

