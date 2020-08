Gioia Tauro, raffica di colpi contro un’auto: padre muore, grave il figlio



Si chiamava Antonio Pupo e aveva 43 anni l’uomo ucciso a colpi di pistola nella sua auto, la scorsa notte a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro. La vittima è stata colpita dell’auto dove si trovava in via Medma, nella zona del campo sportivo, non lontano dal palazzo Comunale di Rosarno, insieme al figlio Michele Pupo, 18 anni, rimasto ferito.

