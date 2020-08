Giordano Martelli ad Aurora Tropea: “Chiamato morto di fame, senza scuse non riavrà i 100 euro”



Dopo il video in cui Aurora Tropea, dama di Uomini e Donne, accusava il cavaliere Giordano Martelli di non averle restituito 100 euro che gli aveva prestato per compare un regalo di compleanno alla figlia, è lui a replicare. “Mi aveva detto che se fossi andato a casa sua mi avrebbe mostrato la sua collezione di perizomi”, dice. E aggiunge: “Mi hanno riferito che mi ha etichettato come un ‘morto di fame’. Senza scuse, non riavrà i 100 euro”.

