Giorgia, vittima di bullismo a scuola: "Io ero malata e sudavo molto, loro mi perseguitavano"



Giorgia è una 23enne di Ferrara che dopo averci pensato a lungo ha deciso di raccontare a Fanpage.it la sua esperienza: “Sono stata vittima di bullismo per tutta la durata del liceo, i professori ne erano a conoscenza e non solo non prendevano le mie difese, ma giustificavano i bulli. I cinque anni di superiori hanno condizionato la mia vita: nonostante adesso abbia diversi amici, faccio fatica a instaurare dei rapporti stretti, il senso di inadeguatezza mi sta accompagnando anche adesso”

