Giorgio Alfieri e Silvia Corrias si sono lasciati, lui verso il Grande Fratello Vip



Giorgio Alfieri e Silvia Corrias si sono detti addio dopo pochi mesi. È finita in un lampo la relazione tra l’ex calciatore ed ex tronista di Uomini e Donne e l’ex moglie di Lucas Peracchi. Giorgio Alfieri continuerà a dedicarsi al mondo televisivo e all’orizzonte sembra esserci la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip.

