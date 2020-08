Giovane 15enne violentata in spiaggia a Ferragosto da un gruppo di ragazzi



Una violenza di gruppo in spiaggia nella notte di Ferragosto. Una giovane padovana di 15 anni è stata aggredita in spiaggia da tre ragazzi, che dopo averla stuprata sono scappati facendo perdere le loro tracce. L’episodio è avvenuto sul litorale di Lignano, in provincia di Udine. Proseguono le ricerche.

