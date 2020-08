Giulia Calcaterra dopo le polemiche per il salto da 13 metri: “Sono una sportiva, sapevo cosa facevo”



Giulia Calcaterra pubblica un lungo sfogo nelle sue stories di Instagram per rispondere alle polemiche nelle ultime ore sono state alimentate dal post del sindaco di Baunei, Salvatore Corrias: “Se mai avessi letto o saputo di divieti di balneazione e tuffi non mi sarei mai permessa di praticare un’attività che per me è quasi all’ordine del giorno. Sono una sportiva che sapeva ciò che faceva”.

