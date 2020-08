Giulia Calcaterra si tuffa da 13 metri, il sindaco di Baunei: “Emulate la prudenza, non l’incoscienza”



Marica Tarricone, milanese di 27 anni finita in ospedale a Nuoro dopo avere battuto la schiena sull’acqua a seguito di un tuffo da 13 metri a Cala Goloritzé nel comune di Baunei, è già la quarta richiesta in elisoccorso in meno di un mese. Il sindaco di Baunei ha ritenuto opportuno prendere drastiche misure e invitare a emulare la prudenza e non l’incoscienza, riferendosi probabilmente a un video dello scorso giugno, girato dalla ex velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra, nel quale è intenta a fare proprio quel salto estremo.

