Giulia Latorre, la figlia del marò: “Amo le donne e non c’è niente di male”



Una bellezza come quella di Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano Latorre, non passa inosservata sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, dove lavora come bagnina. È lei stessa a resistere alle avance: “Spesso gli approcci degli uomini sono divertenti, ma io ci rido sopra. Quando rispondo che amo le donne, qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”.

Continua a leggere



Una bellezza come quella di Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano Latorre, non passa inosservata sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, dove lavora come bagnina. È lei stessa a resistere alle avance: “Spesso gli approcci degli uomini sono divertenti, ma io ci rido sopra. Quando rispondo che amo le donne, qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”.

Continua a leggere

Continua a leggere