Giulia Quattrociocche smentisce la gravidanza: “Una bufala, una cavolata”

Giulia Quattrociocche avrebbe smentito ogni rumors sulla gravidanza. L’ex tronista non è incinta, almeno secondo quanto riporta il sito online VeryInutilPeople, secondo il quale Giulia Quattrociocche avrebbe definito la notizia girata online “una bufala”. Avvistata con un nuovo ragazzo al suo fianco, pare che abbia ritrovato l’amore, dopo la rottura con la sua scelta a Uomini e Donne Daniele Schiavon. Della sua ex aveva detto: “Se ha un altro sono felice per lei”.

