Giuliana De Sio rapinata, i ladri le svaligiano la casa: “Sorpresa al ritorno dal mare”



L’attrice salernitana ha trovato una brutta sorpresa al rientro dalle vacanze. La sua abitazione è stata svaligiata, come svela dai suoi profili social mostrando l’immagine della casa messa a soqquadro. Un periodo “no” per la De Sio, che negli scorsi mesi è stata ricoverata per aver contratto il coronavirus.

