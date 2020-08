Giuseppe Zeno, la dedica per l’anniversario con Margareth Madè: “L’amore non accade per caso”



Giuseppe Zeno e Margareth Madè festeggiano i loro primi 4 anni di matrimonio. Le nozze furono celebrate in segreto nel 2016, ad Ortigia in Sicilia, terra natale della bella attrice di Baarìa. Il loro amore procede a gonfie vele, mentre aspettano la nascita del loro secondo figlio, che dovrebbe arrivare a breve. Quando hanno annunciato la gravidanza, lo scorso giugno, Margareth Madè era già incinta di 7 mesi. Nel frattempo si godono il loro amore e la loro primogenita Angelica, che oggi ha 3 anni.

Continua a leggere



Giuseppe Zeno e Margareth Madè festeggiano i loro primi 4 anni di matrimonio. Le nozze furono celebrate in segreto nel 2016, ad Ortigia in Sicilia, terra natale della bella attrice di Baarìa. Il loro amore procede a gonfie vele, mentre aspettano la nascita del loro secondo figlio, che dovrebbe arrivare a breve. Quando hanno annunciato la gravidanza, lo scorso giugno, Margareth Madè era già incinta di 7 mesi. Nel frattempo si godono il loro amore e la loro primogenita Angelica, che oggi ha 3 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere