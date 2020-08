Gossip Ibrahimovic e Leotta: “In Sardegna si è presentato da single” e invece era con la moglie



Impazza il gossip di Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic, a lanciarlo è il settimanale Chi. Si parla di una serata a porte chiuse, blindatissima, che non ha consentito nemmeno lo scatto di una foto. In più, il settimanale riporta testualmente: “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single” e invece spuntano le foto sul lussuoso yacht insieme a sua moglie Helena Seger, con la quale è felicemente sposato da 20 anni.

