Grosseto, Mamady a 25 anni preso a cazzotti in spiaggia: “Mi hanno detto voi negri in spiaggia no”



Mamady Dabakh Mankara, 25enne di origine senegalese da quattro anni in Italia, è il protagonista dell’ultimo episodio di razzismo verificatosi sabato scorso su una spiaggia di Castiglione della Pescaia. Il ragazzo, dopo aver poggiato il suo telo sotto un gazebo per stare un po’ all’ombra, è stato insultato e picchiato da un bagnante: “Mi ha detto: negro qui non ci puoi stare”.

