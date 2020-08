Halle Berry 18 anni dopo “La morte può attendere”: il fisico è ancora quello della bond girl



Halle Berry è esattamente uguale a diciotto anni fa, quando in veste di Bond Girl usciva come una dea dalle acque dell’oceano in quel costume arancione che tanto ricorda quello che ha indossato nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. L’attrice 53enne dimostra di essere in perfetta forma e di aver mantenuto intatta la sua bellezza, nonostante il film “La morte può attendere” sia stato girato nel 2002.

