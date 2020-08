Heidi Klum contro l’ex marito Seal per la custodia dei figli: “Li porto con me in Germania”



La modella di origine tedesca sta portando avanti una battaglia legale con l’ex marito, il cantante britannico Seal, per la custodia dei loro 4 figli. Secondo quanto riporta The Blast, la modella vorrebbe portarli con sé in Germania ad ottobre, dove dovrà registrare la prossima edizione di “Germany’s Next Top Model”. Il padre dei ragazzi teme per la loro salute a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in Europa. Heidi Klum è sul piede di guerra: “Il tempo che passa con i bambini è, per usare un eufemismo, sporadico”.

